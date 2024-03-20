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Губернатор повідомив про вибухи в російському Енгельсі

20 березня 2024, 08:25
Губернатор повідомив про вибухи в російському Енгельсі
Фото: DHA
У місті розташовано аеропорт, де розміщувалася стратегічна авіація ворога.

В Енгельсі вночі 20 березня були чутні вибухи. Влада заявляє про, нібито, збиття безпілотників.

Про це повідомляють Telegram-канали SHOT та губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна.

За інформацією джерела, пролунало до 4 вибухів. Попередньо нібито працювала ППО.

"Почулося від 2 до 4 гучних звуків вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах". За попередніми даними, спрацювала система ППО. Жителі міста стверджують, що перед цим чули сирену. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає", - повідомляє канал SHOT. 

Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін також повідомив про нібито роботу ППО.

"Менше години тому над Енгельсом було ліквідовано безпілотники. Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих та руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає", - написав Бусаргін.

В Енгельсі знаходиться військова авіабаза. Там базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС, які завдавали ударів по Україні.

Повітряна відстань до аеродрому "Енгельс" від кордонів України складає 614 км.

 

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