Гуменюк прокоментувала вкиди, що контрнаступ вже почався

В Україні триває підготовка до контрнаступу.

В інформаційному просторі активно обговорюється інформація щодо прогнозованого контрнаступу ЗСУ. У відповідь ворог поширює повідомлення про висадку десанту й активізації різних ділянок фронту, мовляв, Україна уже пішла у наступ.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зберігати інформаційну тишу і не реагувати на подібні вкиди, повідомляє 24 канал.

Гуменюк наголосила, що поки триває підготовка до контрнаступу, варто бути обержними.

"Це нагадує дитячу гру, в якій потрібно не засміятися, не сказати, витримати інформаційну тишу, а тебе намагаються лоскотати, смішити й провокувати, щоб ти не втримався. Тому українцям слід продемонструвати внутрішню витримку й вірити у Збройні Сили України", - зазначила речниця.

Також за її словами, офіційні представники сповістять населення про те, що наближається перемога, коли це не спричинить небезпеку для людей, які порадіють.

"На вкиди не реагуємо, довіряємо Силам оборони. Генеральний штаб обов'язково повідомить про перемоги, які є, навіть про маленькі", – резюмувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.