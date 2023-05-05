Матеріали:
Теми:

Гуменюк прокоментувала вкиди, що контрнаступ вже почався

05 травня 2023, 13:03
Гуменюк прокоментувала вкиди, що контрнаступ вже почався
Фото: Reuters
В Україні триває підготовка до контрнаступу.

В інформаційному просторі активно обговорюється інформація щодо прогнозованого контрнаступу ЗСУ. У відповідь ворог поширює повідомлення про висадку десанту й активізації різних ділянок фронту, мовляв, Україна уже пішла у наступ.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зберігати інформаційну тишу і не реагувати на подібні вкиди, повідомляє 24 канал.

Гуменюк наголосила, що поки триває підготовка до контрнаступу, варто бути обержними.

"Це нагадує дитячу гру, в якій потрібно не засміятися, не сказати, витримати інформаційну тишу, а тебе намагаються лоскотати, смішити й провокувати, щоб ти не втримався. Тому українцям слід продемонструвати внутрішню витримку й вірити у Збройні Сили України", - зазначила речниця.

Також за її словами, офіційні представники сповістять населення про те, що наближається перемога, коли це не спричинить небезпеку для людей, які порадіють.

"На вкиди не реагуємо, довіряємо Силам оборони. Генеральний штаб обов'язково повідомить про перемоги, які є, навіть про маленькі", – резюмувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

війна в Україніросія окупантиконтранаступ

Останні матеріали

Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Політика
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 13:07
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Політика
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Переклад iPress – 05 травня 2023, 09:02
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Cуспільство
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Переклад iPress – 04 травня 2023, 17:07
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Політика
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Переклад iPress – 04 травня 2023, 13:03
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Політика
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 травня 2023, 10:13
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Політика
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 03 травня 2023, 13:00
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 травня 2023, 09:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється