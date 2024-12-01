ГУР: армія рф в Сирії зазнає втрат і тому росіяни змінили командувача
російські війська під час боїв в Сирії зазнають втрат через це кремль змінив командувача сил у Сирії.
Про це Головне управління розвідки Міноборони написало в Telegram-каналі.
"На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці - генерала Сергія Кіселя", - йдеться в дописі.
Генерал відзначився провальними для росії діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.
Замість Кісель командувати російськими силами у Сирії відправили іншого воєначальника - генерала Олександра Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках.
Українська розвідка додає, що на військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моісеєв.
"Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні московитів", - додали в українській розвідці.
Вчора, 20 листопада, урядові війська Сирії заявили про відступ з Алеппо.