ГУР: армія рф в Сирії зазнає втрат і тому росіяни змінили командувача

Три доби сірійські війська наступали, але зазнали серйозних втрат.

російські війська під час боїв в Сирії зазнають втрат через це кремль змінив командувача сил у Сирії.

Про це Головне управління розвідки Міноборони написало в Telegram-каналі.

"На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці - генерала Сергія Кіселя", - йдеться в дописі.

Генерал відзначився провальними для росії діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Замість Кісель командувати російськими силами у Сирії відправили іншого воєначальника - генерала Олександра Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках.

Українська розвідка додає, що на військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моісеєв.

"Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні московитів", - додали в українській розвідці.

Вчора, 20 листопада, урядові війська Сирії заявили про відступ з Алеппо.