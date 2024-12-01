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ГУР: армія рф в Сирії зазнає втрат і тому росіяни змінили командувача

01 грудня 2024, 18:43
ГУР: армія рф в Сирії зазнає втрат і тому росіяни змінили командувача
Фото: з вільних джерел
Три доби сірійські війська наступали, але зазнали серйозних втрат.

російські війська під час боїв в Сирії зазнають втрат через це кремль змінив командувача сил у Сирії. 

Про це Головне управління розвідки Міноборони написало в Telegram-каналі.

"На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці - генерала Сергія Кіселя", - йдеться в дописі. 

Генерал відзначився провальними для росії діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження. 

Замість Кісель командувати російськими силами у Сирії відправили іншого воєначальника - генерала Олександра Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках. 

Українська розвідка додає, що на військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моісеєв. 

"Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні московитів", - додали в українській розвідці.

Вчора, 20 листопада, урядові війська Сирії заявили про відступ з Алеппо.

 

РосіяСирія

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