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ГУР "хакнуло" російські телеканали

22 серпня 2024, 15:39
ГУР
Путін
На російському ТБ розвідка показала правду про війну в Україні.

Кіберфахівці ГУР Міноборони атакували кілька російських телеканалів і в прайм-тайм запустили ролики про війну в Україні.

Про це пише Суспільне, посилаючцись на джерела у спецслужбах.

Повідомляється, що відео від ГУР було тричі продемонстровано в прайм-таймі таких телеканалів, "Першоуральське ТБ", "Євразія 360", "Євразія. Перший канал" та інших. 

Атаковані канали входить до медіахолдингу російського олігарха Андрія Комарова.

росіяни намагалися виправити ситуацію, але через їхні дії було припинено трансляцію відразу дев'яти російських телеканалів і їх дії не не завадили хакерам ГУР зберегти доступ до серверів телекомпаній.

 
ГУРвійна в Україніросійське телебачення

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