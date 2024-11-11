ГУР під москвою спалили штурмовий гелікоптер Мі-24

Вертоліт входив до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування і перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС рф.

Вночі, 10 листопада, на аеродромі в московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, який належить армії рф.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.



"У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клін-5" московської області знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24", - йдеться в дописі.

Згорілий російський вертоліт належав до складу 92-ї ескадрильї 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил рф.



"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", - підкреслили в розвідці.