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ГУР підтвердило атаку на росіян під Бєлгородом

17 грудня 2023, 20:16
ГУР підтвердило атаку на росіян під Бєлгородом
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту тєрєбрєно бєлгородської області.

Про це Міноборони написало в Telegram-каналі

"Внаслідок атаки, яку здійснили  противники кремлівського режиму на бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ", - йдеться в дописі. 

В ГУР додали, що несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної  росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону.

ак, за наказом тамтешніх  командирів російських військ був відкритий  хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах", - додали в українській розвідці.

 

атакаГУРБєлгород

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