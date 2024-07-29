ГУР підтвердило ураження стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Оленья"

російський ВПК не в змозі виробляти подібні літаки.

Десертом для українців на ці вихідні було ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Оленья".

Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, коментуючи те, що президент Володимир Зеленський відзначив воїнів 9 департаменту ГУР за далекобійні удари.

"Ми не коментуємо, що і куди, але Верховний головнокомандувач відзначив далекобійність. Зрозуміло, що тут вгадати напрямок не важко", - сказав він.

"Що стосується факту ураження, то так, ми підтверджуємо факт інциденту – щось влучило кудись. Можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника", - сказав Юсов і додав, що це дуже важливо, оскільки сучасний російський ВПК не в змозі виробляти подібні літаки, адже це те, що залишилось від СРСР.