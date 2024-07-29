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ГУР підтвердило ураження стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Оленья"

29 липня 2024, 13:31
ГУР підтвердило ураження стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі
Фото: cont.ws
російський ВПК не в змозі виробляти подібні літаки.
Десертом для українців на ці вихідні було ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Оленья".
 
Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, коментуючи те, що президент Володимир Зеленський відзначив воїнів 9 департаменту ГУР за далекобійні удари.
 
"Ми не коментуємо, що і куди, але Верховний головнокомандувач відзначив далекобійність. Зрозуміло, що тут вгадати напрямок не важко", - сказав він.
 
"Що стосується факту ураження, то так, ми підтверджуємо факт інциденту – щось влучило кудись. Можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника", - сказав Юсов і додав, що це дуже важливо, оскільки сучасний російський ВПК не в змозі виробляти подібні літаки, адже це те, що залишилось від СРСР.
 
Юсов додав, що як би далеко окупанти не ховали зброю, котрою вбивають українців, "закономірний результат – її знищення".
 
Юсов наголосив, що зараз триває Олімпіада і весь світ спостерігає за нею.
 
"Але в нас велика війна і в нас свої досягнення. І це справді олімпійські досягнення українських сил безпеки і оборони, спецпризначенців і ГУР. На росії тривають масові кібератаки. Продовжуються інциденти на російських НПЗ та інших об’єктах, які задіяні у війні проти українців. І, звичайно, Оленья, це особлива новина і певною мірою десерт для українців на ці вихідні", - наголосив він.

 

ГУР МОУросія окупантивійна в Україні

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