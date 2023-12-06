ГУР попередило про фейки, які готують іноземні ЗМІ проти Зеленського та Залужного

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що розвідка вже знає, які іноземні ЗМІ будуть причетні до дезінформаційної кампанії, але поки що не розголошує.

Українська розвідка вже знає, які іноземні ЗМІ будуть причетні до дезінформаційної кампанії проти військово-політичного керівництва України.



Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

Він розповів, що іноземні ЗМІ готують дезінформаційну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, зокрема проти президента Володимира Зеленського та головкома ЗСУ Валерія Залужного. Раніше про це повідомляли у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

"Ми бачимо, наскільки активно і з яким задоволенням російська пропаганда смакує тему можливого конфлікту між військовим та політичним керівництвом України. Звичайно, вона буде у різний спосіб, в різних інтерпретаціях і далі намагатись поширювати ці тези", – сказав Юсов.



За його словами, рф надалі просуватиме наративи про "надмірну корумпованість України, відсутність мотивації українців до спротиву, невмотивованість українського війська" та інші теми, щоб внести розкол між Україною та західними союзниками.

Крім того, ворог збирається дискредитувати "окремих представників військово-політичного керівництва України, які відповідають за переговорний процес щодо продовження і підтримки України".

Проте, за даними розвідки, щось нове у цих повідомленнях навряд чи буде.



"Наші партнери проходять важливий етап ухвалення наступних рішень продовження допомоги України. Будуть ті самі звинувачення, які мали б допомогти опонентам підтримки України у їх аргументації", – пояснив Юсов, додавши, що ГУР вже знає, про які ЗМІ йдеться, але поки що не розголошує цього.

"Україна працює, в тому числі – з партнерами, на випередження подібного роду провокації. Слід розуміти, що ІПСО – це далеко не завжди якась лінійна річ, коли йдеться про просто платне розміщення матеріалу чи використання якогось агента впливу. Це завжди комплекс заходів, і часто люди можуть бути переконані, що вони нічого поганого для країни чи для європейської спільноти не роблять", – резюмував Юсов.