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ГУР провело спецоперацію з пошкодження ворожого тральщика "Обухов" у Балтійську

07 жовтня 2024, 16:53
ГУР провело спецоперацію з пошкодження ворожого тральщика
До двигуна потрапила вода.
Головне управління розвідки Міноборони провело операцію з пошкодження російського тральщика "Обухів". Через пошкоджений двигуна тепер він не може виходити на бойові чергування. Судно базувалося у місті Балтійськ. Тепер воно буде на ремонті.
 
Про це повідомили розвідники. 
 
"Корабель, який базувався у місті балтійськ та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень – через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: "обухов" захлинувся. Тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою – пошкоджений двигун М-503 дволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний. Цікаво, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті санкт-петербург. "Обухов" – вже другий знешкоджений корабель балтійського флоту зс рф за останні півроку", – повідомили в ГУР.
 
У квітні внаслідок операції ГУР МО України "Рибалка" було виведено з ладу ракетний катер "Сєрпухов".
війна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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