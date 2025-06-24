ГУР: росія готує китайських військових до війни із західною зброєю
росія розширює військове співробітництво з Китаєм, попри публічні заяви про прагнення до діалогу зі США.
Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Зазначається, що 2025 року рф прийме близько 600 китайських військовослужбовців для стажування на своїх військових базах і в центрах російських збройних сил. За словами співрозмовника видання, росія і Китай хочуть посилити військову співпрацю для протистояння Заходу.
"кремль ухвалив рішення надати можливість китайським військовослужбовцям вивчати і впроваджувати досвід російської армії, отриманий у війні проти України", - сказав він журналістам.
Джерела розповіли журналістам, що китайських військовослужбовців готуватимуть до протидії західній зброї. За їхніми словами, основна увага приділятиметься підготовці танкістів, артилеристів, інженерів і фахівців із протиповітряної оборони.