Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ГУР: росія готує китайських військових до війни із західною зброєю

24 червня 2025, 19:21
ГУР: росія готує китайських військових до війни із західною зброєю
Shutterstock
Зазначається, що 2025 року рф прийме близько 600 китайських військовослужбовців.

росія розширює військове співробітництво з Китаєм, попри публічні заяви про прагнення до діалогу зі США.

Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що 2025 року рф прийме близько 600 китайських військовослужбовців для стажування на своїх військових базах і в центрах російських збройних сил. За словами співрозмовника видання, росія і Китай хочуть посилити військову співпрацю для протистояння Заходу.

"кремль ухвалив рішення надати можливість китайським військовослужбовцям вивчати і впроваджувати досвід російської армії, отриманий у війні проти України", - сказав він журналістам.

Джерела розповіли журналістам, що китайських військовослужбовців готуватимуть до протидії західній зброї. За їхніми словами, основна увага приділятиметься підготовці танкістів, артилеристів, інженерів і фахівців із протиповітряної оборони.

Китайвійнаросія загроза

Останні матеріали

ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 24 червня 2025, 14:00
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Політика
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Переклад iPress – 24 червня 2025, 11:34
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Політика
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 червня 2025, 07:22
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Операція
Політика
Операція "безмежна мудрість". Як Трамп вміє в дипломатію та переговори з Іраном – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2025, 08:35
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється