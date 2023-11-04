Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ГУР: росія невдало випробувала носії ядерної зброї

04 листопада 2023, 12:30
ГУР: росія невдало випробувала носії ядерної зброї
Фото: news.bigmir.net
2 листопада президент росії путін підписав закон про відкликання ратифікації глобального Договору про заборону випробувань ядерної зброї.

У росії 1 листопада відбулися невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс», носія ядерної зброї.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Бойовий розрахунок 33 ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення ЗС росії запустив ракету "Ярс" із космодрому "Плесецьк" (Архангельська область) по цілі на полігоні "Кура" (Камчатка). Вона збилася з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора 25 жовтня.

Того ж 25 жовтня невдало завершився випробувальний запуск із підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава".

За даними ГУР, кремль також має проблеми з важкою міжконтинентальною балістичною ракетою РС-28 "Сармат" шахтного базування. Вона є одним із ключових проєктів у програмі модернізації стратегічних ядерних сил рф.

2 листопада президент росії путін підписав закон про відкликання ратифікації глобального Договору про заборону випробувань ядерної зброї.

Раніше росія призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який підписали зі США у 2010 році.

ядерна зброявипробуваннярф тероризм

Останні матеріали

Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Політика
Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 15:21
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Політика
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 12:29
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Політика
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 23:22
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Cуспільство
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 16:03
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Хліб та Видовища
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 13:41
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Технології
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 10:59
Імітація
Політика
Імітація "Вагнера" та пріоритети німецьких ЗМІ. Живі хвилі на Авдіївському фронті – Том Купер
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 22:27
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Хліб та Видовища
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 20:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється