ГУР: росія створила фейкові гуманітарні організації для прикриття катувань полонених

Нараз відомо про 186 місць утримання українських полонених.

У росії російські спецслужби створили фейкові організації, які імітують гуманітарні місії в місцях утримання українських полонених. Ці фейкові установи рф використовує як аргумент, щоб не допускати міжнародні правозахисні організації до українських полонених.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Нараз відомо про 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій.

Окрім того, такі фейкові структури росіяни використовують, щоб поширювати пропаганду та збирати конфіденційну інформацію від родичів та близьких українців, які знаходяться в полоні.

У ГУР закликали родини полонених звертатися виключно до українських державних органів і не довіряти російським фейковим структурам — яку б назву та декларовані задачі вони не мали. Будь-яка інформація передана ворогу обов’язково буде використана проти України та її громадян.

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими – єдиний орган, який має повноваження вести переговори та організовувати повернення полонених українців, наголосили у Головному управлінні розвідки.