Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ГУР: росія створила фейкові гуманітарні організації для прикриття катувань полонених

28 травня 2025, 19:15
ГУР: росія створила фейкові гуманітарні організації для прикриття катувань полонених
Фото: time-news.net
Нараз відомо про 186 місць утримання українських полонених.

У росії російські спецслужби створили фейкові організації, які імітують гуманітарні місії в місцях утримання українських полонених. Ці фейкові установи рф використовує як аргумент, щоб не допускати міжнародні правозахисні організації до українських полонених.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Нараз відомо про 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій.

Окрім того, такі фейкові структури росіяни використовують, щоб поширювати пропаганду та збирати конфіденційну інформацію від родичів та близьких українців, які знаходяться в полоні.

У ГУР закликали родини полонених звертатися виключно до українських державних органів і не довіряти російським фейковим структурам — яку б назву та декларовані задачі вони не мали. Будь-яка інформація передана ворогу обов’язково буде використана проти України та її громадян.

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими – єдиний орган, який має повноваження вести переговори та організовувати повернення полонених українців, наголосили у Головному управлінні розвідки.

війнакатуванняГУРполоненіросія окупанти

Останні матеріали

Забудьте про непрактичний
Політика
Забудьте про непрактичний "Золотий купол" Трампа. Дрони – майбутнє війни – Макс Бут
Переклад iPress – 28 травня 2025, 16:39
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Політика
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Переклад iPress – 28 травня 2025, 12:45
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Політика
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 травня 2025, 22:55
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Політика
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Переклад iPress – 27 травня 2025, 14:59
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2025, 07:40
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл:
Політика
Фіона Гілл: "Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі" – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється