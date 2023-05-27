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ГУР: росіяни готують масштабні провокації на Запорізькій АЕС

27 травня 2023, 09:02
ГУР: росіяни готують масштабні провокації на Запорізькій АЕС
Найближчим часом російські окупанти готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки на ЗАЕС.

Про це повідомляє Головне управління розвідки на Facebook-сторінці.

"Найближчими годинами рашисти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції. Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну", - йдеться в дописі. 

Аби максимально приховати свої дії, окупанти зірвали заплановану ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ, кажуть військові. 

"Мета цієї акції - спровокувати міжнародну спыльноту на проведення детального розслідування, під час якого будуть зупинені всі бойові дії", - написали в розвідці

Так російські військові намагаються отримати паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу.

РосіяЗАЕС

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