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ГУР розкрило число загиблих мобілізованих росіян в Україні

19 грудня 2024, 17:03
ГУР розкрило число загиблих мобілізованих росіян в Україні
Фото: ua.korrespondent.net
Мова йде лише про мобілізованих, а не контрактників, строковиків і найманців.

На війні в України москва втратила майже 99 тисяч громадян, які були мобілізовані під час так званої "СВО". 

Про це Головноме управління розвідки Міноборони України написало в Telegram-каналі

"Окупаційна армія у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року нарахувала втрат мобілізованих солдатів під час розпочатої нею війни проти України у кількості 98 641 одиниць особового складу", - йдеться в дописі. 

Українська розвідка написала, що найбільше втрат серед мобілізованих в угрупованні військ "Центр" ЗС РФ - 21 710 солдатів. Угруповання "Запад" втратило 20 155 мобілізованих, "Восток" - 16 770, "Юг" - 16 465 окупантів.

Крім того, ще 10 449 росіян збройні сили України мінуснули в угрупованні "Днєпр", 10 120 осіб втратило угруповання військ рф у Запорізькій області і 2 972 - "Сєвєр".

В ГУР заявили увагу, що вказана статистика не враховує втрати російських окупантів з-поміж контрактників, строковиків, найманців та інших іррегулярних формувань росії.

 
розвідкавійна в Українівтрати рф

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