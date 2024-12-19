ГУР розкрило число загиблих мобілізованих росіян в Україні

Мова йде лише про мобілізованих, а не контрактників, строковиків і найманців.

На війні в України москва втратила майже 99 тисяч громадян, які були мобілізовані під час так званої "СВО".

Про це Головноме управління розвідки Міноборони України написало в Telegram-каналі.

"Окупаційна армія у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року нарахувала втрат мобілізованих солдатів під час розпочатої нею війни проти України у кількості 98 641 одиниць особового складу", - йдеться в дописі.

Українська розвідка написала, що найбільше втрат серед мобілізованих в угрупованні військ "Центр" ЗС РФ - 21 710 солдатів. Угруповання "Запад" втратило 20 155 мобілізованих, "Восток" - 16 770, "Юг" - 16 465 окупантів.

Крім того, ще 10 449 росіян збройні сили України мінуснули в угрупованні "Днєпр", 10 120 осіб втратило угруповання військ рф у Запорізькій області і 2 972 - "Сєвєр".

В ГУР заявили увагу, що вказана статистика не враховує втрати російських окупантів з-поміж контрактників, строковиків, найманців та інших іррегулярних формувань росії.