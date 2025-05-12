ГУР розкрило деталі нової крилатої ракети рф – S8000 "Бандероль"

У ракеті присутні іноземні компоненти, зокрема деталі виробництва Китаю, Австралії, Японії, Південної Кореї та інших країн.

Головне управління розвідки МО України на порталі War&Sanctions у розділі "Компоненти у зброї" опублікувало технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль".

Про це повідомили у ГУР.

Так, встановлено, що розробником ракети є підсанкційне підприємство "кронштадт". Основним її носієм є БпЛА "Оріон" виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Мі-28Н.

Особливістю ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети.