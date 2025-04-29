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ГУР розкрили нових членів РПЦ, що просувають кремлівську пропаганду в Україні

29 квітня 2025, 15:55
ГУР розкрили нових членів РПЦ, що просувають кремлівську пропаганду в Україні
Фото: Зураб Джавахадзе
Вони координують та здійснюють вплив під прикриттям релігійної співпраці.
ГУР оприлюднив інформацію про нових членів Російської православної церкви. Вони координують та здійснюють вплив під прикриттям релігійної співпраці.
 
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
 
російська православна церква (РПЦ) визначила нових представників, які відповідатимуть за просування ідей "руського миру" в Україні.
 
кремль продовжує використовувати релігійні структури як інструмент гібридного впливу для дестабілізації ситуації в Україні та розхитування її єдності.
 
Серед нових кураторів - митрополити, наближені до керівництва РПЦ та кремля, які мають на меті реалізацію політичних інтересів росії в Україні.
 
До цього кола увійшли:
 
  • Митрополит Антоній (Антон Юрійович Сєврюк), голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, який має тісні зв'язки з міжнародними церковними колами та активно просуває політичні інтереси кремля під виглядом церковної дипломатії.
  • Митрополит Діонісій (Пьотр Миколайович Порубай), митрополит Омський і Таврійський, відомий своєю пропагандою кремлівської ідеології та концепції "русского мира".
  • Митрополит Павєл (Георгій Васильович Пономарьов), патріарший намісник московської митрополії, який відповідає за діяльність РПЦ в країнах ближнього зарубіжжя.
  • Митрополит Варсонофій (Анатолій Володимирович Судаков), голова Санкт-Петербурзької митрополії, який тісно співпрацює з російськими силовими структурами та активно бере участь у пропагандистських заходах під прикриттям церковної діяльності.
 
Згідно з інформацією ГУР, ці церковні діячі будуть відповідальні за організацію та координацію контактів з релігійними організаціями в Україні, що підтримують проросійські настрої, а також за передачу вказівок від російських спецслужб.
 
Їхня мета - здійснювати провокації та впливати на внутрішню ситуацію в Україні на користь кремля.
 
Під виглядом "релігійної співпраці" РПЦ продовжує виконувати роль інструмента гібридного впливу, спрямованого на підрив стабільності та безпеки України.

 

РПЦвійна в Україніросія окупанти

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