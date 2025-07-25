ГУР стерло всі сервери окупаційної адміністрації у Криму

Кіберфахівці Головного управління розвідки України провели масштабну спецоперацію проти окупаційної влади Криму.

Співрозмовник в українській розвідці повідомив, що масштабна операція тривала кілька днів.

Потужна DDoS-атака фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру в Криму.

Поки окупанти з’ясовували причину "падіння" урядових сервісів та систем, кіберфахівці ГУР проникли до електронних кабінетів керівництва окупаційної влади на ТОТ АР Крим та отримали доступ до таких цифрових ресурсів, як:

система електронного документообігу "ДІАЛОГ",

система електронного документообігу "СЭД", "Дело",

система бухгалтерського обліку "1С:Документооборот", "Directum" та "АТЛАС".

Протягом двох днів було викачано 100 Тб даних з документацією окупаційної влади півострова.