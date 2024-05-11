ГУР вдарило дронами по НПЗ "Лукойла" в ніч на 11 травня

Постраждали установки первинної переробки нафти.

В ніч на суботу, 11 травня, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у росії.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в ГУР.

"В ніч на 11 травня в росії знову "гуркотіло". О 03-45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл- Волгограднєфтєпереробка", завітали БПЛА Головного управління розвідки. Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6", – вказало джерело.

Також зазначається, що поточний стан установок уточнюється. Водночас відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Також пошкоджено димову трубу печі П-1.

російські пабліки та деякі ЗМІ повідомляли, що в ніч на 11 травня над Волгоградською і Курською областями було збито сім безпілотників. Роботу ППО чули в Красноармійському районі Волгограда.