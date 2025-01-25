Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ГУР влаштувало кібератаку на російський МегаФон – ЗМІ

25 січня 2025, 14:56
ГУР влаштувало кібератаку на російський МегаФон – ЗМІ
росіяни залишилися без інтернету та мобільного зв'язку.
Кіберфахівці Головного управління розвідки України (ГУР) здійснили масштабну атаку на системи одного з найбільших російських мобільних та інтернет-операторів — компанію "МегаФон". У результаті в росіян почались проблеми зі зв'язком та інтернетом.
 
Про це повідомили джерела Суспільного в ГУР.
 
Відомо, що компанія "МегаФон" задіяна в російській агресії проти України. Після DDoS-атаки 24 січня жителі москви, Санкт-Петербурга та багатьох інших центральних регіонів рф почали масово скаржитися на перебої у роботі мобільного зв’язку, інтернету, а також на несправність мобільних додатків та сервісів.
 
Через кілька годин у "Роскомнагляді" заявили про "збій в інфраструктурі компанії МегаФон". Пізніше російські медіа повідомили, що збій стався в "результаті потужної килимової DDoS-атаки на МегаФон". У самій компанії запевнили, що мережа працює "штатно", а "можливі проблеми із доступом викликані незалежними від нас факторами".
 
За інформацією з джерел в українській розвідці, ця операція не лише порушила роботу "МегаФону", але й завдала удару по інших операторах зв’язку та інтернету, таких як "Yota" та "NetByNet", та позбавила тимчасового доступу росіян до інтернет-ресурсів та сервісів, таких як Steam, Twitch, Discord, що активно використовуються російською армією та спецслужбами рф для агресії проти України.
війна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

Останні матеріали

Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Політика
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Переклад iPress – 24 січня 2025, 15:28
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Політика
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 січня 2025, 11:16
Всередині білорусі. Як працює секретна програма з підриву ЄС – Politico
Політика
Всередині білорусі. Як працює секретна програма з підриву ЄС – Politico
Переклад iPress – 24 січня 2025, 08:02
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Політика
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 січня 2025, 16:55
Політика
"Бури, бейбі, бури". Як Дональд Трамп може покласти край правлінню путіна – TIME
Переклад iPress – 23 січня 2025, 12:08
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Політика
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Переклад iPress – 23 січня 2025, 08:17
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Політика
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 січня 2025, 15:00
Кампанія України зі стратегічного впливу починає набувати обрисів. Зброя, цілі та (не)відповідь росії – Фабіян Гоффманн
Політика
Кампанія України зі стратегічного впливу починає набувати обрисів. Зброя, цілі та (не)відповідь росії – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 січня 2025, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється