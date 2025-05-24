ГУР зафіксувало більше 150 випадків страт українських військових росіянами

Також міжнародна комісія ООН заявила про зростання кількості випадків страт українських полонених.

Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони зафіксували більше 150 випадків страт росіянами українських військополонених.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУР.

"Кількість страт на полі бою зростає: у багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора - росії", - заявилви в розвідці.

Також таку тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні, яка у доповіді від 19 березня 2025 року зафіксувала зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

"Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: "Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці", - йдеться у звіті ООН.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц.

"Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в росії означає посаду президента", - додали в комісії.

Всі зібрані ГУР дані про воєнні злочини передаються для подальших розслідувань українським правоохоронцям.