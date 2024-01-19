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ГУР заявило про успішну кібератаку на підрядника Міноборони рф

19 січня 2024, 11:57
ГУР заявило про успішну кібератаку на підрядника Міноборони рф
Фото: Ukrinform
У межах кібероперації із серверів підприємства були видалені дані, що на певний час паралізує будівництво нових об’єктів.

Українські кіберволонтери з організації Blackjack влаштували успішну кібератаку на російське держпідприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міноборони рф

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

Фахівці української організації Blackjack провели успішну кібератаку на російське "Федеральне державне унітарне підприємство "Головне військово-будівельне управління зі спеціальних об'єктів" (ФДУП "ГВБУ зі спеціальних об'єктів").

Кіберволонтери майстерно проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних. Серед отриманого масиву – технічна документація на понад 500 об’єктів міноборони росії.

Критично важливу інформацію про військові об’єкти рф, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення, передали для Сил безпеки та оборони України.

"У межах кібероперації усі вказані дані були видалені із серверів підприємства рф, що на певний час паралізує будівництво нових об’єктів московських терористів", – зазначили в ГУР.

Там подякували учасникам кіберспільноти Blackjack, "які вкотре філігранно обіграли росіян та значно посилили обороноздатність України".

 

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