ГУР заявив про атаку на майже сотню російських веб-ресурсів
16 липня 2024, 15:48
джерело t.me/DIUkraine
Атаковані ресурси компаній, що працюють на військову машину рф.
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України заявило, що 15 липня кіберфахівці та волонтери атакували близько ста вебресурсів рф. На сьогодні не працює 39 сайтів країни-агресора.
Про це йдеться у повідомленні ГУР у Telegram.
Метою атаки, за словами розвідників, було знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують клієнтів, що причетні до агресії проти України. Зокрема, удару зазнали:
- "MITgroup". Вони розробляють корпоративні вебсайти.
- "Пєрмскій завод промобладнання". Цей завод робить підйомне обладнання для обʼєктів промисловості.
- "Обʼєднані кранові технології". Виготовляють та продають вантажопідйомне обладнання.
- "РУМОС-ЛАДА". Це дилер автомобілів російської марки LADA.