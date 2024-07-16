ГУР заявив про атаку на майже сотню російських веб-ресурсів

Атаковані ресурси компаній, що працюють на військову машину рф.

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України заявило, що 15 липня кіберфахівці та волонтери атакували близько ста вебресурсів рф. На сьогодні не працює 39 сайтів країни-агресора.

Про це йдеться у повідомленні ГУР у Telegram.

Метою атаки, за словами розвідників, було знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують клієнтів, що причетні до агресії проти України. Зокрема, удару зазнали: