ГУР знищило російський літак Ту-134 (відео)
На російському аеродромі "Оренбург" згорів військово-транспортний літак Ту-134.
Про це повідомили в ГУР в опублікованому відео.
"Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони рф", – йдеться у повідомленні.
В ніч з 12 на 13 жовтня в рф згорів літак Ту-134, який належав 117-му військово-транспортному авіаполку армії рф.
Пожежа сталася на російському військовому аеродромі "Оренбург-2".
На відео видно, що пожежа була масштабною.