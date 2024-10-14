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ГУР знищило російський літак Ту-134 (відео)

14 жовтня 2024, 09:35
ГУР знищило російський літак Ту-134 (відео)
Фото: firtka.if.ua
Він належав 117-му військово-транспортному авіаполку армії рф.

На російському аеродромі "Оренбург" згорів військово-транспортний літак Ту-134.

Про це повідомили в ГУР в опублікованому відео.  

"Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони рф", – йдеться у повідомленні.

В ніч з 12 на 13 жовтня в рф згорів літак Ту-134, який належав 117-му військово-транспортному авіаполку армії рф. 

Пожежа сталася на російському військовому аеродромі "Оренбург-2". 

На відео видно, що пожежа була масштабною.

 

війна в Українівтрати рф

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