ГУР знищило російський літак Ту-134 (відео)

Він належав 117-му військово-транспортному авіаполку армії рф.

На російському аеродромі "Оренбург" згорів військово-транспортний літак Ту-134.

Про це повідомили в ГУР в опублікованому відео.

"Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони рф", – йдеться у повідомленні.

В ніч з 12 на 13 жовтня в рф згорів літак Ту-134, який належав 117-му військово-транспортному авіаполку армії рф.

Пожежа сталася на російському військовому аеродромі "Оренбург-2".

На відео видно, що пожежа була масштабною.