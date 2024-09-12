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ГУР знищило російський винищувач Су-30СМ в Чорному морі

12 вересня 2024, 09:51
ГУР знищило російський винищувач Су-30СМ в Чорному морі
Фото: en.wikipedia.org
Літак був збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Українська розвідка знищила російський літак Су-30СМ у Чорному морі. 

Про це ГУР написало на Facebook-сторінці. 

"Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК", - йдеться в дописі. 

російський винищувач впав у море. Він належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС рф, який базується на аеродромі міста Саки окупованому Криму.

Вартість літака порядка 50 млн доларів.

росіяни втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня, близько 5:00, Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

"В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 км на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ", - написали в розвідці.

 
війна в Українівтрати рфСу-30СМ

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