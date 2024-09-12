ГУР знищило російський винищувач Су-30СМ в Чорному морі
Українська розвідка знищила російський літак Су-30СМ у Чорному морі.
Про це ГУР написало на Facebook-сторінці.
"Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК", - йдеться в дописі.
російський винищувач впав у море. Він належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС рф, який базується на аеродромі міста Саки окупованому Криму.
Вартість літака порядка 50 млн доларів.
росіяни втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня, близько 5:00, Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.
"В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 км на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ", - написали в розвідці.