ГУР знищило російський винищувач Су-30СМ в Чорному морі

Літак був збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Українська розвідка знищила російський літак Су-30СМ у Чорному морі.

Про це ГУР написало на Facebook-сторінці.

"Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК", - йдеться в дописі.

російський винищувач впав у море. Він належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС рф, який базується на аеродромі міста Саки окупованому Криму.

Вартість літака порядка 50 млн доларів.

росіяни втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня, близько 5:00, Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

"В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 км на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ", - написали в розвідці.