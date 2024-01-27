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ПОЛІТИКА

ГУР знищили ІТ-інфраструктуру компанії, що працювала на російську оборону

27 січня 2024, 13:32
ГУР знищили ІТ-інфраструктуру компанії, що працювала на російську оборону
Фото: Ukrinform
Вказано, що компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що її кіберфахівці атакували компанію IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російську промисловість.

Вказано, що компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств. Вона допомагала впроваджувати інформаційні системи в установи, що займаються проєктуванням і виробництвом транспорту і обладнання, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу. Після атаки IPL Consulting втратила всю ІТ-інфраструктуру обсягом понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних. В ГУР заявили, що від цього постраждають десятки компаній, які працюють на "оборонку" росії.

"Вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти росії, що триває, нанесені збитки для ворога — вкрай болючі", — додали у відомстві.

хакериГУР

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