Гурт ТНМК презентував кліп "Дивись, куди ідеш!", присвячений мінній безпеці

Правила поводження з вибухонебезпечними предметами є дуже актуальною темою на сьогодні.

Відомий український хіп-хоп гурт ТНМК презентував пісню та кліп про небезпеку вибухових пристроїв та правила поводження з ними "Дивись, куди ідеш!", передає Укрінформ.

"Ми всі турбуємось про українське світле майбутнє і ми турбуємось про наших дітей, бо це і є наше світле майбутнє. Тому захотілося придумати таку форму, щоб вона була цікава і дорослим, і дітям... Вірю, що цей трек сподобається всім", – сказав під час презентації учасник гурту ТНМК Олег (Фагот) Михайлюта.

Кліп до треку створений ілюстратором та коміксистом Олександром Корешковим у стилі аніме.

Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олександр Чекригін зауважив, що правила поводження з вибухонебезпечними предметами є дуже актуальною темою на сьогодні, і за допомогою цієї пісні люди підсвідомо запам'ятають елементарні вимоги мінної безпеки.

"На превеликий жаль, з початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська закидали нашу територію смертоносним залізом. Це сотні тисяч боєприприпасів. І 30% нашої держави забруднені вибухонебезпечними предметами", – підкреслив він.