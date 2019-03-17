Хакерські угруповання з Росії активізувалися перед виборами, - кіберполіція
Кіберполіція України все частіше фіксує масове поширення модифікованого шкідливого програмного забезпечення, яке вони вже використовували під час атак на об'єкти критичної інфраструктури, а також нового, з яким раніше профільні фахівці не стикалися.
"Це вказує на те, що російські хакери намагаються будь-яким способом отримати доступ до мереж державних органів", - заявив глава кіберполіції Сергій Демедюк в інтерв'ю ZN.UA.
"Є спроби "протестувати" атаками сайт ЦВК і отримати інформацію про її внутрішню мережу. Ми фіксуємо на закритих форумах багато замовлень на отримання актуальних баз даних, зокрема бази даних наших виборців, але поки що не володіємо інформацією про те, що хтось із замовників отримав бажане", - повідомив він.
Також Демедюк зазначив, що хакери "систематично штурмують суди", атакували Міністерство агрополітики і Мін'юст.
"Останнім часом зазнали системних атак усі центральні органи виконавчої влади, у т.ч. й ті, хто перебуває під захистом Держспецзв'язку. Мета - проникнути у їхню мережу. Однак успішних атак ми не виявили", - запевнив глава Кіберполіції.
Нагадаємо, що четверо українців створили та підтримували діяльність найвідомішого у Darknet ресурсу "xDedic", що дозволяв користувачам продавати й купувати доступ до зламаних серверів.
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