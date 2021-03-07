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Хакери атакували 200 компаній в США

У самій компанії Kaseya підтвердили, що розслідують "потенційну атаку" на програмне забезпечення VSA, яке широко застосовується корпоративними мережами в США
У США хакери здійснили масштабну кібератаку проти 200 американських компаній. Йдеться про атаку на роботу американської ІТ-компанії Kaseya.
Хакери атакували 200 компаній в США Фото: РБК-УКРАЇНА
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters
 
Зазначається, що 200 американських підприємств постраждали від атак програм-вимагачів після втручання в роботу американської ІТ-компанії Kaseya в Маямі.
 
У самій компанії Kaseya підтвердили, що розслідують "потенційну атаку" на програмне забезпечення VSA, яке широко застосовується корпоративними мережами в США. Інструмент VSA використовується, зазвичай ІТ-спеціалістами для моніторингу та управління серверами, настільними комп'ютерами, мережевими пристроями та принтерами.
 
Днями Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії вчинило сотні кібератак на державні структури та приватні компанії по всьому світу за останні два роки. Для злому комп'ютерних систем російські хакери використовували метод "грубої сили".
 
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03 07 2021 14:37
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