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Хакери атакували ІТ-систему міжнародного аеропорту в Хорватії

23 липня 2024, 19:51
Хакери атакували ІТ-систему міжнародного аеропорту в Хорватії
Фото: Ukrinform
Зловмисники закликали до переговорів, але влада Хорватії не захотіла виконувати їхні вимоги.
Хакери атакували ІТ-систему міжнародного аеропорту Спліт у Хорватії.
 
Про це повідомляє AFP.
 
Через це низку рейсів або скасували, або ж затримали. Інцидент трапився увечері 22 липня. Пасажири були змушені провести ніч в аеропорту.
 
Наразі ІТ-система летовища відновлюється, повідомив міністр транспорту Хорватії Олег Буткович. Персонал керує аеропортом у ручному режимі.
 
За словами Бутковича, хакери, причетні до атаки, закликали до переговорів, але влада Хорватії відмовилася виконувати їхні вимоги.
 
Тим часом адміністрація Спліта заявила, що вранці у вівторок "значних затримок" в обслуговуванні пасажирів уже не було, летовище працює з авіакомпаніями для вирішення логістичних проблем.
 
Аеропорт у Спліті - третій за величиною у Хорватії. Наприклад, торік він обслужив близько 3,5 мільйона пасажирів. Більшість із них - туристи, що прямували на Адріатичне узбережжя Хорватії.
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