Хакери атакували уряд Норвегії: постраждали 12 міністерств
Дванадцять міністерств уряду Норвегії постраждали від кібератаки.
Про це пише Reuters.
"Ми виявили слабку ділянку в платформі одного з наших постачальників. Зараз цю слабку ділянку усунено", — сказав голова урядового агентства Ерік Хоуп.
За його словами, атаку виявили 12 липня через незвичайний трафік на платформі постачальника. Хоуп відмовився надавати подробиці. Наразі правоохоронці розслідують інцидент.
В уряді сказали, що поки не можуть сказати, хто стоїть за кібератакою й оцінити наслідки. Однак, уже відомо, офіс премʼєр-міністра, міністерство закордонних справ, оборони та юстиції не постраждали, оскільки вони використовують іншу ІТ-платформу.
ВІд 2019 по 2021 роки у Норвегії втричі зросла кількість кібератак, але кількість серйозних інцидентів у 2022 році залишилася на тому ж рівні, що й у 2021.
У червні 2022 року державний сектор Норвегії зазнав DDoS-атаки. У ній звинуватили проросійських хакерів.