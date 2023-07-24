Хакери атакували уряд Норвегії: постраждали 12 міністерств

За його словами, атаку виявили 12 липня через незвичайний трафік на платформі постачальника. Хоуп відмовився надавати подробиці.

Дванадцять міністерств уряду Норвегії постраждали від кібератаки.

Про це пише Reuters.

"Ми виявили слабку ділянку в платформі одного з наших постачальників. Зараз цю слабку ділянку усунено", — сказав голова урядового агентства Ерік Хоуп.

За його словами, атаку виявили 12 липня через незвичайний трафік на платформі постачальника. Хоуп відмовився надавати подробиці. Наразі правоохоронці розслідують інцидент.

В уряді сказали, що поки не можуть сказати, хто стоїть за кібератакою й оцінити наслідки. Однак, уже відомо, офіс премʼєр-міністра, міністерство закордонних справ, оборони та юстиції не постраждали, оскільки вони використовують іншу ІТ-платформу.

ВІд 2019 по 2021 роки у Норвегії втричі зросла кількість кібератак, але кількість серйозних інцидентів у 2022 році залишилася на тому ж рівні, що й у 2021.

У червні 2022 року державний сектор Норвегії зазнав DDoS-атаки. У ній звинуватили проросійських хакерів.