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ПОЛІТИКА

Хакери ГУР атакували держустанови росії

05 червня 2024, 14:27
Хакери ГУР атакували держустанови росії
За даними джерела, фактично паралізовано роботу низки державних установ та приватних компаній рф.

У росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів. Йдеться про масштабну DDoS-атаку, яку зараз проводять кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це Суспільному повідомили джерела в спецслужбах.

За даними джерела, фактично паралізовано роботу низки державних установ та приватних компаній рф.

Так, станом на 11 годину 5 червня зник доступ до електронних сервісів сайту держпослуг, а також до послуг російських міністерства оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.

Як стверджують у "Роскомнадзоре", збій нібито пов'язаний з аварією на магістральній мережі зв'язку. Втім джерело відзначає, що причина полягає у DDoS-атаці, яку наразі проводять хакери ГУР.

Зокрема станом на 11 ранку:

  • був відсутній доступ до електронних сервісів сайту держпослуг, а також послуг Міністерства оборони, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства промисловості та енергетики, Міністерства інформаційних технологій та зв’язку й Міністерства надзвичайних ситуацій;
  • заблоковано сайт та сервіси Федеральної податкової служби росії;
  • недоступні послуги деяких банківських установ, серед яких "Сбербанк" й "Альфабанк";
  • зафіксовані перебої в роботі "ВКонтакте".

Про відсутність доступу до мережі також стверджує "Об’єднана авіабудівельна компанія", чию роботу також було паралізовано. Зокрема дісталось російському хмарному сховищу "Гособлако".

Ба більше, в низці регіонів протягом останніх днів також не працюють державні реєстри РАГС, через що росіяни жаліються на скасовані весілля.

 

хакериГУР

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