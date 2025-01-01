Хакери ГУР атакували нафтокомпанію "Лукойл" – ЗМІ

Також атакували цифрові ресурси смарттерміналів "Евотор" і єдиної системи цифрового маркування товарів "Чесний знак".

У ніч на 1 січня фахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор.

Про це пише Суспільне із посиланням на джерела у ГУР МО.

Основним об'єктом атаки стали ресурси нафтової компанії "Лукойл", яка бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ. Зокрема, зазнали ураження цифрові ресурси компанії, у зв'язку із чим її клієнти не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок.

Також атакували цифрові ресурси смарттерміналів "Евотор" і єдиної системи цифрового маркування товарів "Чесний знак".

Ця DDоS-атака спричинила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої в роботі платіжних систем, зазначили джерела видання.