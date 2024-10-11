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Хакери ГУР атакували навчальні заклади рф, які готують військових фахівців

11 жовтня 2024, 13:31
Хакери ГУР атакували навчальні заклади рф, які готують військових фахівців
Після отримання доступу до мережевої інфраструктури, на уражених веб-ресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ.
Фахівці ГУР МО здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі північно-кавказького федерального університету, який готує операторів БПЛА, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для армії рф. 
 
Про це УНН повідомило власне джерело у розвідці.  
 
Як повідомляє джерело в ГУР, університет забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах рф, зокрема 7 інститутів.
 
"Внаслідок операції було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкту, знищені цільові ресурси противника (веб-сайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайт",  – розповіло джерело. 
 
Зокрема було атаковано 11 вебсайтів, понад сім тисяч службових ПЕОМ, 135 серверів та файлових сховищ.
 
Крім того, за даними джерела, було здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій ворог.  Після отримання доступу до мережевої інфраструктури, на уражених веб-ресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ.
 
"Результатом операції стало послаблення навчально-наукової бази країни-агресора та можливостей допідготовки військових фахівців шляхом виконання спеціальних завдань розвідки у кіберпросторі", – додало джерело. 

 

війна в Україніросія окупантиГУР МОУ

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