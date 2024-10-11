Хакери ГУР атакували навчальні заклади рф, які готують військових фахівців

Після отримання доступу до мережевої інфраструктури, на уражених веб-ресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ.

Фахівці ГУР МО здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі північно-кавказького федерального університету, який готує операторів БПЛА, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для армії рф.

Про це УНН повідомило власне джерело у розвідці.

Як повідомляє джерело в ГУР, університет забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах рф, зокрема 7 інститутів.

"Внаслідок операції було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкту, знищені цільові ресурси противника (веб-сайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайт", – розповіло джерело.