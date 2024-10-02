Хакери ГУР паралізували роботу російських банків – ЗМІ

Внаслідок кібератаки стався глобальний збій у системі швидких платежів, роботі онлайн-банкінгу та фінустанов рф.

Кіберфахівці ГУР МО атакували російський фінансовий сектор. Під удар потрапили Альфа-банк і "Ростелеком".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело у розвідці.

"Кіберкорпус ГУР МО здійснив чергову атаку на банківський сектор рф, який забезпечує агресію російських військ проти України. Під кіберудар потрапили, зокрема, Альфа-банк, банк "Открытие", а також телекомунікаційний оператор "Ростелеком", — заявив співрозмовник.

Внаслідок кібератаки стався глобальний збій у системі швидких платежів, припинили роботу мобільні застосунки фінустанов і онлайн-банкінг, а також внутрішні сервіси банків.

"Місцеві ЗМІ пишуть, що в російських банках визнають глобальний збій, проте не зазначають його причини, а також не можуть вказати терміни відновлення роботи сервісів", – додає співрозмовник у ГУР МОУ.