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Хакери ГУР "поклали" сервіси російської залізниці

08 червня 2025, 15:16
Хакери ГУР
Фото: Ukrinform
Внаслідок нестандартної атаки порушено працездатність системи zd.ru.
Кіберфахівці української розвідки атакували онлайн-систему російської залізниці. 
 
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
 
Як зазначають джерела в ГУР Міноборони, внаслідок нестандартної атаки порушено працездатність системи zd.ru.
 
Операція зокрема призвела до збою роботи серверів NS, які відповідають за розпізнавання доменних імен в мережі. Таким чином, на рівні домену rzd.ru (включно зі всіма субдоменами) неможливо конвертувати доменне ім’я в IP-адресу, внаслідок чого всі сервіси на rzd.ru більше не працюють (включно з мобільними додатками).
 
Сам факт кібератаки на інфраструктуру визнали і в РЖД. За повідомленням тамтешньої пресслужби, потужність атаки сягала 6 ГБ та майже 2,5 млн пакетів за секунду.
 
Російські користувачі фактично втратили можливість користуватися ресурсами РЖД.

 

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