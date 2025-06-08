Хакери ГУР "поклали" сервіси російської залізниці

Внаслідок нестандартної атаки порушено працездатність системи zd.ru.

Кіберфахівці української розвідки атакували онлайн-систему російської залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначають джерела в ГУР Міноборони, внаслідок нестандартної атаки порушено працездатність системи zd.ru.

Операція зокрема призвела до збою роботи серверів NS, які відповідають за розпізнавання доменних імен в мережі. Таким чином, на рівні домену rzd.ru (включно зі всіма субдоменами) неможливо конвертувати доменне ім’я в IP-адресу, внаслідок чого всі сервіси на rzd.ru більше не працюють (включно з мобільними додатками).