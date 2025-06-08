Хакери ГУР "поклали" сервіси російської залізниці
08 червня 2025, 15:16
Фото: Ukrinform
Внаслідок нестандартної атаки порушено працездатність системи zd.ru.
Кіберфахівці української розвідки атакували онлайн-систему російської залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як зазначають джерела в ГУР Міноборони, внаслідок нестандартної атаки порушено працездатність системи zd.ru.
Операція зокрема призвела до збою роботи серверів NS, які відповідають за розпізнавання доменних імен в мережі. Таким чином, на рівні домену rzd.ru (включно зі всіма субдоменами) неможливо конвертувати доменне ім’я в IP-адресу, внаслідок чого всі сервіси на rzd.ru більше не працюють (включно з мобільними додатками).
Сам факт кібератаки на інфраструктуру визнали і в РЖД. За повідомленням тамтешньої пресслужби, потужність атаки сягала 6 ГБ та майже 2,5 млн пакетів за секунду.
Російські користувачі фактично втратили можливість користуватися ресурсами РЖД.