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Хакери ГУР у День народження Буданова атакували російську компанію

04 січня 2025, 16:47
Хакери ГУР у День народження Буданова атакували російську компанію
Фото: Ukrinform
Компанія забезпечує роботу російської залізниці.
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували російську компанію "РегіонТрансСервіс". 
 
Про це повідомили джерела "Бабеля" в ГУР.
 
Як зазначають джерела, розвідка здійснила операцію у День народження начальника ГУР Кирила Буданова.
 
ТОВ "РегіонТрансСервіс" - провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів, яка серед іншого забезпечує діяльність окупаційної армії рф.
 
Джерела повідомляють, що 4 січня внаслідок кіберудару було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. Загалом було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій.
 
"РегіонТрансСервіс" надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів на заводі-виробнику з їхньою реєстрацією в залізниці, виконання всіх регламентів обслуговування і до утилізації вагонів. Зазначається, що дана ТОВ є однією з ключових компаній, яка забезпечує діяльність РЖД, а відтак - перевезення воєнних вантажів для ведення воєнних дій проти України.

 

хакериКирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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