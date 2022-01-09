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Хакери масово розсилають українцям небезпечні листи

Ольга
Матарикіна
У вкладенні до електронного листа міститься IMG-файл, в результаті відкриття якого на пристрій буде завантажена шкідлива програма
Хакери масово розсилають українцям небезпечні листи Фото: Ukrinform

Хакери масово розсилають українським, австрійським та німецьким організаціям листи, відкриття яких призводить до завантаження шкідливої програми на ПК.

Про це повідомляє Держспецзв`язку у Telegram.

"Уядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, попереджає: 30 та 31 серпня 2022 року зафіксовано масові розсилання електронних листів із темами "Технічне креслення" ("Technisches Zeichnen") серед українських, австрійських та німецьких організацій", - йдеться у повідомленні.

У вкладенні до електронного листа міститься IMG-файл (наприклад, "Технічне креслення.img") з однойменним CHM-файлом. В результаті його відкриття на пристрій зрештою буде завантажена шкідлива програма AgentTesla.

Фахівці зауважують, що аналогічні розсилання також зафіксовано 11 серпня - тоді електронні листи містили вкладення і тему з назвою "Договірна документація".

 


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01 09 2022 15:28
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