Хакери масово розсилають українцям небезпечні листи

У вкладенні до електронного листа міститься IMG-файл, в результаті відкриття якого на пристрій буде завантажена шкідлива програма

Хакери масово розсилають українським, австрійським та німецьким організаціям листи, відкриття яких призводить до завантаження шкідливої програми на ПК.

Про це повідомляє Держспецзв`язку у Telegram.

"Уядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, попереджає: 30 та 31 серпня 2022 року зафіксовано масові розсилання електронних листів із темами "Технічне креслення" ("Technisches Zeichnen") серед українських, австрійських та німецьких організацій", - йдеться у повідомленні.

У вкладенні до електронного листа міститься IMG-файл (наприклад, "Технічне креслення.img") з однойменним CHM-файлом. В результаті його відкриття на пристрій зрештою буде завантажена шкідлива програма AgentTesla.

Фахівці зауважують, що аналогічні розсилання також зафіксовано 11 серпня - тоді електронні листи містили вкладення і тему з назвою "Договірна документація".