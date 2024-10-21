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Хакери отримали доступ до системи російського підприємства ВПК

21 жовтня 2024, 17:11
Хакери отримали доступ до системи російського підприємства ВПК
Фото: Ukrinform
Серед оприлюднених — документи, що стосуються системи раннього визначення пошкоджень техніки "Хрусталь" і комплексу визначення технічного стану "Маяк".
Міжнародна хакерська група "Head Mare" зламала систему ІТ-структури російського "Науково-інноваційного центру "Інститут розвитку досліджень, розробок та трансферту технологій" (НИЦ "ИРТ"). 
 
Про це повідомляється на офіційному акаунті хакерів у мережі Х (Twitter).
 
Також хакери опублікували адресу, куди можна надіслати запит для отримання більше злитої інформації: [email protected]
 
Серед оприлюднених — документи, що стосуються системи раннього визначення пошкоджень техніки "Хрусталь" і комплексу визначення технічного стану "Маяк", які використовуються в системах безпеки літаків і гвинтокрилів армії рф. 
 
У доступ також потрапила частина імен співробітників, які ймовірно долучені до ІТ-безпеки "НИЦ ИРТ". Наприклад, "Афанасьев Владимир Владимирович", "Брагин Игорь Валериевич", "Бубнов Максим Александрович", "Викулов Виктор Михайлович" і інші. 
 
російська компанія "НИЦ "ИРТ" позиціонує себе як інноваційне підприємство, що впроваджує технологію "цифрового двійника" для літаків і вертольотів. У її портфоліо покращення систем вертольотів Ка-52, літаків Су-57Б та безпілотників.

 

війна в Україніросія окупантихакери

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