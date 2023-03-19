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ПОЛІТИКА

Хакери рф поширюють заражене ПЗ через торренти — Держспецзв'язку

19 березня 2023, 17:19
Хакери рф поширюють заражене ПЗ через торренти — Держспецзв'язку
Фото: Ukrinform
Хакери троянізують ISO та інсталяційні файли та розміщують їх у безкоштовному доступі на торрент-трекерах, пояснили у службі.

російські хакери розповсюджують за допомогою торрент-трекерів заражене програмне забезпечення.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у неділю, 19 березня.

"Держспецзв'язку попереджає: завантаження зламаного програмного забезпечення – небезпечне. Зазвичай таке ПЗ поширюється за допомогою торрент-трекерів, чим активно користуються зловмисники, зокрема російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код", – йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що російські хакери троянізують ISO та настановні файли та розміщують їх у безкоштовному доступі на торрент-трекерах.

"Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій комп'ютер, хакери отримують доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними", - наголосили у службі.

Вказано, що у багатьох пострадянських країнах системні адміністратори досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (у тому числі операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, яке розповсюджується за допомогою торрент-трекерів.

"Встановлюючи зламане ПЗ з торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин. Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому разі зловмисники мають повний адміністративний доступ до комп'ютера, на якому вона встановлена. Пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема", – резюмували у Держспецзв'язку.

Нагадаємо,що у звіті, створеному групою досліджень і аналізу кібербезпеки технологічного гіганта, викладено низку нових відкриттів про те, як російські хакери діяли під час війни в Україні та що може бути далі.

війнакібератакахакери рф

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