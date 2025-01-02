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ПОЛІТИКА

Хакери з Китаю отримали доступ до секретних даних Мінфіну США – WP

02 січня 2025, 09:55
Хакери з Китаю отримали доступ до секретних даних Мінфіну США – WP
Фото: Ukrinform
Хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та Управління фінансових досліджень, а також атакували офіс міністра фінансів США Джанет Єллен.

Хакери китайського уряду зламали вкрай секретний офіс Міністерства фінансів, який застосовує економічні санкції проти країн і груп осіб. Це один із найпотужніших інструментів, наявних у розпорядженні США для досягнення цілей національної безпеки.

Про це повідомляє  Washington Post.

Посилаючись на неназваних офіційних осіб США, Washington Post повідомила, що хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та Управління фінансових досліджень, а також атакували офіс міністра фінансів США Джанет Єллен.

Як зазначає видання, ця атака відображає рішучість Пекіна отримати розвіддані про свого найбільш значущого суперника в глобальній боротьбі за владу і вплив.

Чиновники заявили, що основною сферою інтересу китайського уряду є китайські організації, щодо яких уряд США може розглянути можливість введення фінансових санкцій.

Раніше цього тижня Мінфін у листі Конгресу повідомив, що хакери вкрали несекретні документи під час "великого інциденту". При цьому не уточнювалося, які саме користувачі або департаменти постраждали.

У листі Міністерства фінансів США йшлося, що хакери зламали стороннього постачальника послуг кібербезпеки BeyondTrust.

Китайські фірми, приватні особи та організації часто стають об'єктом санкцій США, які Вашингтон використовує як ключовий інструмент своєї зовнішньої політики щодо Пекіна.

Сполучені Штати вважають Китай своїм найбільшим викликом у зовнішній політиці, і минулого місяця глава Мінфіну Джанет Єллен заявила, що Вашингтон не відкидає санкцій проти китайських банків, оскільки він прагне скоротити доходи росії від постачань нафти й обмежити доступ до закордонних постачань для підживлення своєї війни проти України.

Тим часом відносини між Сполученими Штатами і Китаєм залишаються напруженими, оскільки обраний президент Дональд Трамп готується повернутися в Білий дім, погрожуючи Пекіну ще більш жорсткими тарифами, ніж ті, які він запровадив у свій перший термін. Під час своєї кампанії торік він запропонував запровадити мита в розмірі 60% або більше на весь імпорт з Китаю, що може спровокувати торговельну війну світового масштабу.

Китайхакеримінфін США

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