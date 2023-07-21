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CУСПІЛЬСТВО

Хакери з Північної Кореї зламали американську технологічну компанію, щоб викрасти криптовалюту

21 липня 2023, 09:02
Хакери з Північної Кореї зламали американську технологічну компанію, щоб викрасти криптовалюту
Фото: Ukrinform
Ця хакерська група є однієї із найбільших, які працюють від імені Північної Кореї.

Хакерська група, яка підтримується урядом Північної Кореї, зламала американську ІТ-компанію та використала її як плацдарм для нападу на криптовалютні компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Хакери зламали JumpCloud в Колорадо та використали свій доступ до системи, щоб атакувати її клієнтів, якими є криптовалютні компанії. Спеціалісти з кібербезпеки CrowdStrike ідентифікували хакерів як Labyrinth Chollima.

Ця хакерська група є однієї із найбільших, які працюють від імені Північної Кореї. Зазначається, що вони працювали на Головне розвідувальне управління КНДР. Аналітична фірма Chainalysis заявила, що минулого року хакери, пов’язані з Північною Кореєю вкрали цифрову готівку приблизно на 1,7 млрд доларів. 

Пов'язані з Пекіном хакери в ході шпигунської операції отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Північна Кореяхакерикриптовалюти

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