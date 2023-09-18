Хакери з рф вкотре атакували Агентство транспорту і зв'язку Фінляндії
Про це повідомляє Yle.
За даними Traficom, за хакерською атакою стоїть російське угруповання NoName 057(16), яке раніше вже робило DoS-атаки на фінські сайти.
Через кібернапад доступ до сайту Traficom був недоступний, але ситуацію вдалося нормалізувати.
Востаннє сайт Traficom зазнав DoS-атаки кілька днів тому.
Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання NoName 057 (16).
Нагадаємо, що нещодавно хакери з рф також намагалися атакувати об'єкт енергетичної інфраструктури України.