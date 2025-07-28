Хакери заявили про атаку на російський "Аерофлот"

Російська авіакомпанія "Аерофлот" уранці 28 липня скасувала приблизно 50 рейсів через "збій у роботі інформаційних систем".

Авіарейси скасували з московського "Шереметьєво" в Санкт-Петербург, Мінськ, Єреван, Калінінград, Ташкент та інші міста.

У компанії заявили, що працюють над тим, щоб "мінімізувати ризики виконання виробничого плану польотів" і якнайшвидше відновити роботу.

Хакерське угруповання Silent Crow повідомило , що спільно з "Кіберпартизанами BY" провело масштабну операцію, унаслідок якої повністю скомпрометували й знищили внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлот – російські авіалінії". Операцію готували протягом року, ідеться в повідомленні.

У підсумку хакери, як повідомляють, змогли вивантажити повний масив баз даних історії перельотів, дістати контроль над персональними комп'ютерами співробітників, скомпрометувати всі критичні корпоративні системи, скопіювати дані із серверів прослуховування, зокрема аудіозаписи телефонних розмов і перехоплені комунікації тощо.

"Усі ці ресурси тепер недоступні або знищені, відновлення потребуватиме, можливо, десятків мільйонів доларів. Збитки – стратегічні", – заявило угруповання.

Хакери передали послання російським спецслужбам і структурам із кібербезпеки про те, що вони не здатні захистити навіть свої головні інфраструктури.