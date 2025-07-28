Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Хакери заявили про атаку на російський "Аерофлот"

28 липня 2025, 15:33
Хакери заявили про атаку на російський
Фото: Ukrinform
Скасовано десятки авіарейсів
Російська авіакомпанія "Аерофлот" уранці 28 липня скасувала приблизно 50 рейсів через "збій у роботі інформаційних систем".
 
Про це йдеться в повідомленні компанії в Telegram.
 
Авіарейси скасували з московського "Шереметьєво" в Санкт-Петербург, Мінськ, Єреван, Калінінград, Ташкент та інші міста.
 
У компанії заявили, що працюють над тим, щоб "мінімізувати ризики виконання виробничого плану польотів" і якнайшвидше відновити роботу.
 
Хакерське угруповання Silent Crow повідомило, що спільно з "Кіберпартизанами BY" провело масштабну операцію, унаслідок якої повністю скомпрометували й знищили внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлот – російські авіалінії". Операцію готували протягом року, ідеться в повідомленні.
 
У підсумку хакери, як повідомляють, змогли вивантажити повний масив баз даних історії перельотів, дістати контроль над персональними комп'ютерами співробітників, скомпрометувати всі критичні корпоративні системи, скопіювати дані із серверів прослуховування, зокрема аудіозаписи телефонних розмов і перехоплені комунікації тощо.
 
"Усі ці ресурси тепер недоступні або знищені, відновлення потребуватиме, можливо, десятків мільйонів доларів. Збитки – стратегічні", – заявило угруповання.
 
Хакери передали послання російським спецслужбам і структурам із кібербезпеки про те, що вони не здатні захистити навіть свої головні інфраструктури.
 
"Найближчим часом почнеться публікація частини отриманих даних. Ми не просто знищили інфраструктуру – ми залишили слід. Слава Україні! Жыве Беларусь! Персональні дані всіх росіян, які коли-небудь літали "Аерофлотом", тепер теж вирушили в подорож – щоправда, без багажу і в один кінець", – ідеться в повідомленні.
 
Генпрокуратура рф підтвердила факт хакерської атаки на "Аерофлот".

 

хакеривійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
Кремль працював на Трампа. Габбард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
Кремль працював на Трампа. Габбард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється