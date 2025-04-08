Хакери зламали акаунт Х (Twitter) чеського прем'єра

Також був доданий допис в обліковий запис групи правлячої урядової коаліції Spolu.

Акаунти прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали і правлячої коаліції в соцмережі X (Twitter) були атаковані хакерами.

Про це повідомляє інформагентство ČTK.

Сьогодні зранку в акаунті глави уряду з'явилися фейкові пости.

Цей же допис був доданий в обліковий запис групи правлячої урядової коаліції Spolu.

В них йшлося про те, що наприклад, про напад російської армії на чеських солдатів або про відповідь на американські мита.

"Попри всі заходи безпеки профіль прем’єр-міністра в мережі X зазнав атаки сьогодні вранці", - заявила речниця уряду Люціє Єшаткова.

Пост вийшов о 06:00 ранку і в ньому йшлося про атаку російських військ "на чеські підрозділи біля кордону з Калінінградом".

Речниця уряду додала, що це неправда. Калінінградська область є російським ексклавом, відокремленим від решти рф, що межує з Литвою і Польщею.

Ще два дописи були чеською та англійською мовами і в них йшлося про підготовку санкцій у відповідь на мита США.

Пізніше усі дописи та інформація про напад на військових зникли.

Зазначається, що дописи зроблені в науковій манері без явних помилок.

Проте на відміну від інших постів в акаунті прем'єра, всі вони містили відео прямого ефіру. Але кожна з цих "трансляцій" містила лише статичне зображення без звукового супроводу.