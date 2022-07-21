Хакери зламали сервери мережі радіостанцій і поширювали фейк про Зеленського

Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. Наразі відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми. Наголошуємо, жодна інформація про проблеми зі здоров’ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності"

Хакери здійснили кібератаку на сервери мережі радіостанцій та поширювали фейк про важкий стан здоров'я Президента Володимира Зеленського.

В одному з найбільших радіохолдингів України TAVR Media заявили, що на мережу радіостанцій здійснили кібератаку і в ефірі прозвучало повідомлення про нібито важкий стан Зеленського.

"Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. Наразі відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми. Наголошуємо, жодна інформація про проблеми зі здоров’ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності", — підкреслили у TAVR Media.

За словами очевидців, в ефірі "Радіо Рокс" звучало повідомлення, що Президент України потрапив в реанімацію: "Щойно їхала і слухала "Радіо Рокс". Раптом ефір обірвався і дівчина гарною українською сказала: "Увага! Термінове повідомлення: Володимир Зеленський в реанімації у важкому стані. Його обов'язки виконує Голова ВР". Далі ефір тричі обривався".

Як повідомляв, російська пропаганда поширювала фейк, що Зеленський за поставлену зброю "розраховується із Заходом експонатами музеїв".