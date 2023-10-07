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ПОЛІТИКА

ХАМАС атакує центральну частину Ізраїлю

07 жовтня 2023, 20:40
ХАМАС атакує центральну частину Ізраїлю
Фото: n1.by
Також повідомляється, що ХАМАС випустив 150 ракет у бік Тель-Авіва.

Терористичне угруповання ХАМАС увечері 7 жовтня знову атакує центральну частину Ізраїлю. Звучать сирени, чути вибухи, є інформація про збиті ракети.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Повідомляється, що спрацювали сирени у Холоні, Бат-Ямі, Тель-Авіві, Рішон ле-Ціоні, Реховоті, а також у районі Пальмахім. Чутно вибухи, працює система протиракетної оборони "Залізний купол".

Також сирени прозвучали в районі Герцлії та Кфар Шмаріягу, а також у Раанані та багатьох інших населених пунктах центральної частини Ізраїлю.

Також повідомляється, що ХАМАС випустив 150 ракет у бік Тель-Авіва. Як заявили терористи, у відповідь на знищення "Палестинської вежі" у секторі Газі. За кілька годин до цього з'явилося відео ударів по висотних будинках.

На даний момент відомо про знищені ракети над Холоном та Рішон ле-Ціоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль припиняє подачу електроенергії до сектору Газа.

Зазначимо, що його енергосистема більш ніж на половину залежить саме від Ізраїлю.

Ізраїльські літаки розбомбили будинок ватажка ХАМАСу, що був розташований на півдні Сектора Газа.

За даними видання, метою авіаудару був будинок Єхії аль-Сінвара в Хан-Юнісі на півдні сектора Газа.

ХАМАСІзраїльвійнасектор Газа

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