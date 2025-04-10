Хамас домагається від Британії зняття статусу терористичної організації

Офіційний лист відповідного змісту було надіслано на ім'я міністерки внутрішніх справ Іветт Купер

Палестинське угруповання Хамас звернулося до уряду Великої Британії з клопотанням про виключення зі списку заборонених терористичних організацій.

Про це пише The Guardian.

Офіційний лист відповідного змісту було надіслано на ім'я міністерки внутрішніх справ Іветт Купер. У ньому Хамас стверджує, що "не становить для Британії жодної загрози".

Бойовики називають себе "палестинським визвольним та революційним рухом, метою якого є звільнення Палестини та протистояння сіоністському проєкту". Вони вважають, що потрапляння до списку терористів стало "наслідком підтримки урядом Британії апартеїду, окупації та етнічних чисток у Палестині упродовж понад століття".

Хамасу на Туманному Альбіоні було двічі надано статус терористичної організації. У 2001 році його отримало військове крило угруповання, а через 20 років політична верхівка, яка фактично контролювала Смугу Гази.