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Хамас домагається від Британії зняття статусу терористичної організації

10 квітня 2025, 10:57
Хамас домагається від Британії зняття статусу терористичної організації
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
Офіційний лист відповідного змісту було надіслано на ім'я міністерки внутрішніх справ Іветт Купер
Палестинське угруповання Хамас звернулося до уряду Великої Британії з клопотанням про виключення зі списку заборонених терористичних організацій.
 
Про це пише The Guardian.
 
Офіційний лист відповідного змісту було надіслано на ім'я міністерки внутрішніх справ Іветт Купер. У ньому Хамас стверджує, що "не становить для Британії жодної загрози".
 
Бойовики називають себе "палестинським визвольним та революційним рухом, метою якого є звільнення Палестини та протистояння сіоністському проєкту". Вони вважають, що потрапляння до списку терористів стало "наслідком підтримки урядом Британії апартеїду, окупації та етнічних чисток у Палестині упродовж понад століття". 
 
Хамасу на Туманному Альбіоні було двічі надано статус терористичної організації. У 2001 році його отримало військове крило угруповання, а через 20 років політична верхівка, яка фактично контролювала Смугу Гази. 
ХАМАСІзраїльБританія

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