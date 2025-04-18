Хамас готовий звільнити всіх заручників в обмін на припинення війни в Газі

Хамас відкинув пропозицію Ізраїлю про тимчасове перемир'я.

Хамас хоче всеосяжної угоди для припинення війни в Газі і обміну всіх ізраїльських заручників на палестинців, ув'язнених в Ізраїлі, заявив високопоставлений представник палестинського бойового угрупування. У телевізійному виступі Халіль аль-Хайя, лідер угрупування в Газі, який очолює переговорну групу, заявив, що Хамас більше не погодиться на проміжні угоди, зайнявши позицію, яку Ізраїль навряд чи прийме, і яка може ще більше затягнути припинення руйнівних обстрілів, що поновилися в останні тижні.

Про це пише Reuters.

Натомість Хайя заявив, що Хамас готовий негайно розпочати "всеосяжні переговори", щоб звільнити всіх заручників, які залишаються під його вартою, в обмін на припинення війни в Газі, звільнення палестинців, ув'язнених Ізраїлем, і відновлення, Гази.

"Нетаньягу і його уряд використовують часткові угоди як прикриття для своєї політичної програми, в основі якої лежить продовження війни на знищення і голод, навіть якщо ціною цього є принесення в жертву всіх своїх ув'язнених (заручників). Ми не будемо брати участь у проведенні такої політики", — сказав Хайя.