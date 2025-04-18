Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Хамас готовий звільнити всіх заручників в обмін на припинення війни в Газі

18 квітня 2025, 14:18
Хамас готовий звільнити всіх заручників в обмін на припинення війни в Газі
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
Хамас відкинув пропозицію Ізраїлю про тимчасове перемир'я.

Хамас хоче всеосяжної угоди для припинення війни в Газі і обміну всіх ізраїльських заручників на палестинців, ув'язнених в Ізраїлі, заявив високопоставлений представник палестинського бойового угрупування. У телевізійному виступі Халіль аль-Хайя, лідер угрупування в Газі, який очолює переговорну групу, заявив, що Хамас більше не погодиться на проміжні угоди, зайнявши позицію, яку Ізраїль навряд чи прийме, і яка може ще більше затягнути припинення руйнівних обстрілів, що поновилися в останні тижні.

Про це пише Reuters.

Натомість Хайя заявив, що Хамас готовий негайно розпочати "всеосяжні переговори", щоб звільнити всіх заручників, які залишаються під його вартою, в обмін на припинення війни в Газі, звільнення палестинців, ув'язнених Ізраїлем, і відновлення, Гази.

"Нетаньягу і його уряд використовують часткові угоди як прикриття для своєї політичної програми, в основі якої лежить продовження війни на знищення і голод, навіть якщо ціною цього є принесення в жертву всіх своїх ув'язнених (заручників). Ми не будемо брати участь у проведенні такої політики", — сказав Хайя.

ХАМАСІзраїльзаручникиСектор Гази

Останні матеріали

росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється