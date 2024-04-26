Хамас може відмовитися від війни проти Ізраїлю – CNN

Подібні сигнали можуть свідчити про пом'якшення позиції Хамас, поки Ізраїль продовжує завдавати ударів по Секторі Гази.

Деякі представники Хамас показують, що угруповання може відмовитися воювати проти Ізраїлю. Для цього потрібно створити незалежну палестинську державу в межах територій, контроль над якими Ізраїль отримав у 1967 році.

Про це пише CNN.

Зокрема, подібні сигнали можуть свідчити про пом'якшення позиції Хамас, поки Ізраїль продовжує завдавати ударів по Секторі Гази.

Член політичного бюро Хамас Басем Наїм заявив, що угруповання погодиться припинити війну, якщо буде створена незалежна палестинська держава.

"Якщо буде створена незалежна держава зі столицею в Єрусалимі, зі збереженням права на повернення біженців, Аль-Кассам може бути інтегровано в (майбутню) національну армію", – сказав він, маючи на увазі збройне крило угруповання.

Пропозицію вже розкритикували як піар-хід. Президент Єрусалимського інституту стратегії та безпеки Ефраїм Інбар заявив, що вимога повернення палестинських біженців до домівок їхніх предків на території сучасного Ізраїлю не матиме успіху, оскільки це означатиме "знищення держави Ізраїль", де євреї складають більшість населення.

Інбар назвав пропозицію Хамас як піар-хід, спрямований на західні країни.

"Вони бачать, що в західному світі є велика підтримка (палестинців) і намагаються показати, що вони – хороші, а Ізраїль – поганий", – пояснив він.

У середу, 24 квітня, високопоставлений представник Хамас Халіль аль-Хайях також заявляв, що угруповання прийме "повністю суверенну палестинську державу на Західному березі річки Йордан і в Секторі Гази, а також повернення палестинських біженців відповідно до міжнародних резолюцій".

Однак Хамас не оприлюднив офіційної заяви з викладенням готовності до "поступок", про які говорили його офіційні представники, і неясно, чи коментарі, зроблені представниками угруповання за кордоном, відображають думки військового крила бойовиків на місцях у Секторі Гази.

Хамас відкидає рішення про дві держави, яке передбачає створення палестинської держави поряд з Ізраїлем. Бойовики виступають за створення палестинської держави у межах, що існували до 1967 року, зокрема, на території, яка сьогодні охоплює контрольовані Ізраїлем Західний берег річки Йордан та Східний Єрусалим, а також Сектор Гази.