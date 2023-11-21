Хамас може звільнити ізраїльських громадян та осіб з подвійним громадянством

Сьогодні ввечері представники уряду Ізраїлю збираються, щоб затвердити угоду з ізраїльської сторони.

Стало відомо, кого з заручників Хамас може звільнити найближчим часом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

“Заручниками, яких буде звільнено з Гази на першому етапі потенційної угоди між Ізраїлем і Хамас, будуть ізраїльські громадяни та особи з подвійним громадянством”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні ввечері представники уряду Ізраїлю збираються, щоб затвердити угоду з ізраїльської сторони. Це стане останнім кроком у завершенні угоди, якщо не станеться чогось непередбачуваного.