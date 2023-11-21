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Хамас може звільнити ізраїльських громадян та осіб з подвійним громадянством

21 листопада 2023, 21:25
Хамас може звільнити ізраїльських громадян та осіб з подвійним громадянством
з вільних джерел
Сьогодні ввечері представники уряду Ізраїлю збираються, щоб затвердити угоду з ізраїльської сторони.

Стало відомо, кого з заручників Хамас може звільнити найближчим часом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Заручниками, яких буде звільнено з Гази на першому етапі потенційної угоди між Ізраїлем і Хамас, будуть ізраїльські громадяни та особи з подвійним громадянством”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні ввечері представники уряду Ізраїлю збираються, щоб затвердити угоду з ізраїльської сторони. Це стане останнім кроком у завершенні угоди, якщо не станеться чогось непередбачуваного.

війна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїльзаручники

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